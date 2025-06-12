Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області

Партизанський рух «АНТИСМЕРШ» здійснив успішну акцію проти російських окупаційних сил у Херсонській області.



За повідомленням Telegram-каналу радника мера Маріуполя та голови Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, біля селища Каланчак на тимчасово окупованій території було знищено автомобіль російської військової поліції.



«Побачивши його на українській землі, ми одразу вирішили — треба спалити! Цей автомобіль — наш подарунок окупантам до 12 червня, так званого "Дня Росії". Ми продовжимо подібні акції, адже шастати нашою землею, особливо вночі, небезпечно для здоров'я загарбників!» — йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці руху.



Партизани наголошують, що не зупиняться і продовжуватимуть боротьбу з окупантами до визволення українських територій.

Нагадаємо, нещодавно інформатори партизанського руху «АНТИСМЕРШ» повідомляли про зникнення російських офіцерів у Бердянську.