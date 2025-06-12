На Новопавлівському напрямку зафіксували рекордну кількість боїв з початку війни

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта DeepState

На півдні України найскладнішим є Новопавлівський напрямок. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.



За його словами, за минулу добу там зафіксували рекорд – 46 бойових зіткнень.



«Це найбільше з початку широкомасштабного російського вторгнення. Противник там намагався штурмувати наші позиції у напрямку сіл Вільне Поле, Зелене Поле, Костянтинопіль та ще низки населених пунктів», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що російська армія змінила тактику боїв за місто Часів Яр на Донеччині.