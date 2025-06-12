Україна повернула ще одну групу тяжко поранених військових із полону — обмін із РФ триває

Росія та Україна провели черговий етап обміну полоненими вдень 12 червня.

«На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі звільнені захисники — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених вважали зниклими безвісти», — зазначається в повідомленні в Telegam-каналі.



Зазначається, що цей обмін є частиною великого обміну в категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також тяжкопоранених і тяжкохворих.

«Сьогодні вдома — воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Всі вони потребують лікування, і обов'язково отримають необхідну допомогу. Це вже другий етап повернення тяжко поранених та тяжко хворих захисників», — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Київ продовжує роботу, щоб повернути всіх із російського полону.

10 червня Україна та Росія провели перший етап обміну тяжко пораненими та тяжкохворими військовослужбовцями. Нагадаємо, що 9 червня України та Росія провели обмін полоненими солдатами до 25 років.