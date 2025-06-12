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ЗСУ ліквідували колишнього міністра із Саратовської області

12 червня 2025, 14:50

ЗСУ ліквідували колишнього міністра із Саратовської області

Павла Бєлікова знищено на війні в Україні. Фото: ШІ Павла Бєлікова знищено на війні в Україні. Фото: ШІ

Колишнього міністра уряду Саратовської області РФ Павла Бєлікова знищено на війні в Україні. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За його даними, Бєліков раніше був судимий у Росії за розкрадання на консервному заводі. Попри кримінальне минуле, він вирушив воювати в Україну.

«Поїхав в Україну вбивати людей, щоб відмити репутацію, але злегка не розрахував», - прокоментував Казанський.

Інформація про його ліквідацію підтверджена низкою російських джерел.

Нагадаємо, прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо депутата Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ за фактом колабораційної діяльності.

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