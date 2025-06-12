Сигналізує про наближення дронів. На прифронтовій території встановили перший світлофор

Встановили перший світлофор на півдні. Фото: Сергій «Флеш» Бескрестнов

На прифронтовій території, на півдні України, було встановлено перший світлофор, який сигналізує про загрозу російських дронів. Про це повідомив фахівець у сфері радіотехнологій, військовослужбовець та інженер Сергій «Флеш» Бескрестнов.



«Я розповідав про це у багатьох інтерв'ю та доповідав концепцію командуванню ЗСУ і ось хтось зробив перший крок. Нехай і маленький, але це лише початок», — написав він.



Військовослужбовець уточнив, що російська армія обстрілює дронами цивільних та військових на глибину до 30-40 км.



За його словами, саме такі світлофори разом із зонами безпеки із сіток врятують життя величезної кількості людей.



Світлофор для дронів має кілька функцій — загроза безпілотників, попередження та «чисте небо». Відповідно до ситуації, світлодіоди засвічують конкретні обставини.





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