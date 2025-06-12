Україна готує новий етап обміну полоненими — Буданов

Сторони активно готуються до наступного етапу обміну військовополоненими, повідомив голова Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.



«Очікуємо на наступний етап обміну найближчим часом. Робота продовжується», — написав Буданов у своєму Telegram-каналі, коментуючи обмін, проведений 12 червня.

Зазначається, що цей обмін є частиною великого обміну в категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також тяжко поранених та тяжкохворих.

10 червня Україна та Росія провели перший етап обміну тяжко пораненими та тяжкохворими військовослужбовцями. Нагадаємо, що 9 червня України та Росія провели обмін полоненими солдатами до 25 років.

23-25 травня в рамках масштабного обміну полоненим між Україною та РФ у форматі «1000 на 1000» із російського полону повернулися 11 мешканців Луганської області. Нагадаємо, що першого дня обміну Україна повернула з полону 390 людей, другого — 307 і третього — 303. Серед звільнених є і цивільні.



Раніше заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юсов прокоментував відсутність військовослужбовців «Азова» серед звільнених у рамках масштабного обміну 1000 на 1000.