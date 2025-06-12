РФ завдала ударів FPV-дронами по автомобілях у двох населених пунктах Донецької області: є жертви та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

У четвер, 12 червня, російські окупанти атакували цивільні автомобілі за допомогою FPV-дронів. Внаслідок ударів двоє людей загинули, ще четверо цивільних — отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Під удар потрапили село Іллінівка Краматорського району та Миколайпілля Дружківської громади.



У відомстві уточнили, що росіяни вдарили по Іллінівці о 10:40.



«Дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка віком 79 років, яка перебувала неподалік зупинки громадського транспорту. Також поранено 52-річного водія та пасажирку автобусу. Їм надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, за дві години ЗС РФ ударили безпілотником по легковому автомобілю. Внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік, ще двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та садна.



Всім постраждалим було надано медичну допомогу.



Раніше ми писали, що внаслідок «шахiдної» атаки на Краматорськ 11 червня збільшилась кількість постраждалих. Таким чином, від дій російської армії дістали поранення дві людини.