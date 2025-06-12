Окупували Дворічну і підібралися до Довгенького: війська РФ просунулися на правому березі річки Оскіл – DeepState

Ситуація на правому березі річки Оскіл у Харківській області. Фото: карта DeepState

Російська армія просунулася на правому березі річки Оскіл у Харківській області. Про це повідомили аналітики DeepState.



ЗС РФ давно чинили тиск на селище Дворічна, постійно проникали піхотою в глибину і згодом окупували цей населений пункт, на який вони націлилися від початку утворення плацдармів на правому березі. Це пов'язано з тим, що у Дворічній можна зробити «опорник» з можливістю накопичення піхоти та інших ресурсів для подальших просувань.



Крім того, військам Росії вдалося підібратися впритул до села Довгеньке, але успіхів у подальших просуваннях у них немає, як і у напрямку села Фиголівка, яке росіяни неодноразово намагалися захопити.



«Основний ресурс ворога – піхота та дрони. Не залишають вони також спроби перетягувати через Оскіл техніку, але поки що не дуже успішно. Хоча з часом збільшення дистанції може дати про себе знати – і вони все ж таки зможуть її затягувати на інший берег. Триває також тиск у районі села Кіндрашівка», – розповіли у DeepState.

Нагадаємо, що 12 червня аналітики DeepState заявили про окупацію Дворічної.