Окупанти вдарили по Красному Лиману: спалахнула пожежа

Росіяни атакували Красний Лиман. Фото: ДСНС

Російська армія 12 червня обстріляла житловий сектор села Красний Лиман Мирноградської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як відомо, росіяни для удару використали безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула пожежа біля житлового будинку та гаража.



Рятувальникам вдалося локалізувати спалах на площі 100 кв. м, проте через загрозу повторного обстрілу рятувальникам довелося припинити ліквідацію пожежі.





Інформація про загиблих та поранених не надходила.



Раніше ми писали, що внаслідок «шахедної» атаки на Краматорськ 11 червня збільшилася кількість постраждалих . Таким чином, від дій російської армії дістали поранення дві людини.