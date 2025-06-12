Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Окупанти вдарили по Красному Лиману: спалахнула пожежа

12 червня 2025, 18:04

Окупанти вдарили по Красному Лиману: спалахнула пожежа

Росіяни атакували Красний Лиман. Фото: ДСНС Росіяни атакували Красний Лиман. Фото: ДСНС

Російська армія 12 червня обстріляла житловий сектор села Красний Лиман Мирноградської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

 Як відомо, росіяни для удару використали безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула пожежа біля житлового будинку та гаража.

Рятувальникам вдалося локалізувати спалах на площі 100 кв. м, проте через загрозу повторного обстрілу рятувальникам довелося припинити ліквідацію пожежі.



Інформація про загиблих та поранених не надходила.

Раніше ми писали, що внаслідок «шахедної» атаки на Краматорськ 11 червня збільшилася кількість постраждалих . Таким чином, від дій російської армії дістали поранення дві людини.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
ДСНС у Донецькій області
Події
Пожежа

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
14:29
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
15:53
В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо
13:50
На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»
12:47
Росіяни налагодили виробництво та збут «солі» для мешканців окупованих міст
12:12
Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка
11:10
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ
21:21
На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
17:42
В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку
16:44
До 2027 року без головного мосту: окупований Донецьк готується до тривалої реконструкції
15:54
На захопленому Донбасі під прапором Росії мілітиризували щонайменше десять тисяч дітей
14:24
У Генічеську посилилися обшуки та тиск на громадян — Жовта Стрічка
12:45
На окупованій частині Донеччини сталася ДТП: п`яний чоловік збив людину
15:58
Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState
усі новини
19:43
РФ заявила, що Україна не готова «до щоденних обмінів»: у Коордштабі зробили заяву
19:23
Війська РФ наступають на Дніпропетровщині — військовий експерт розповів про цілі окупантів
19:04
Сили оборони ліквідували мільйонного окупанта: у розвідці розповіли деталі
18:30
Помер військовий Дмитро Шаповалов: українці запам'ятали його перші слова після визволення з полону
18:04
Окупанти вдарили по Красному Лиману: спалахнула пожежа
17:38
Окупували Дворічну і підібралися до Довгенького: війська РФ просунулися на правому березі річки Оскіл – DeepState
17:18
Війська Росії дронами вдарили по Костянтинівці: у місті пошкоджені будинки
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
16:53
РФ завдала ударів FPV-дронами по автомобілях у двох населених пунктах Донецької області: є жертви та постраждалі
16:36
Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ
16:34
Сигналізує про наближення дронів. На прифронтовій території встановили перший світлофор
16:00
Україна готує новий етап обміну полоненими — Буданов
15:14
«Шахедна» атака на Краматорськ: збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару росіян
15:09
В окупованому Маріуполі скоротили комендантську годину, ще в двох районах призупинили
14:50
ЗСУ ліквідували колишнього міністра із Саратовської області
14:40
На Новопавлівському напрямку зафіксували рекордну кількість боїв з початку війни
14:29
Україна повернула ще одну групу тяжко поранених військових із полону — обмін із РФ триває
14:29
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
13:51
Російські війська окупували Дворічну у Харківській області – DeepState
13:42
«Сховані» бомбардувальники: Москва відвела стратегічну авіацію на Далекий Схід
усі новини
ВІДЕО
В Україні ліквідували символічний мільйонний російський окупант. Фото: ГУР МОУ Сили оборони ліквідували мільйонного окупанта: у розвідці розповіли деталі
12 червня, 19:04
Сили оборони зірвали прорив бронегрупи РФ. Фото: кадр із відео Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ
12 червня, 16:36
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
12 червня, 14:29
Дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2» Дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2»
12 червня, 11:05
Удар по технопарку «Резоніт» у Московській області. Фото: Генштаб ЗСУ Дрони вночі вдарили по технопарку в Московській області: його продукція використовується у високотехнологічній зброї РФ
12 червня, 10:01
Наслідки масованої атаки на Харків. Фото: ДСНС Росія вночі «шахедами» понад 10 разів вдарила по Харкову: поранені 17 людей, серед них діти
12 червня, 09:42

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір