Помер військовий Дмитро Шаповалов: українці запам'ятали його перші слова після визволення з полону

Дмитро Шаповалов після визволення. Скрин відео Юлії Павлюк

На Вінниччині помер військовий Дмитро Шаповалов, який два роки тому повернувся з російського полону. Його було звільнено в рамках обміну 26 квітня 2023 року.



Новину про смерть захисника повідомили керівника Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк, а також дружина бійця, Олена Шаповалова.



«Зупинилося серце молодого героя Дмитра Шаповалова, звільненого з полону. Щирі співчуття рідним», —написала Павлюк у Instagram.



Про причини смерті Дмитра не йдеться.



Прощання із захисником відбудеться 13 червня у селі Йосипівка Козятинського району.



Також Координаційний штаб опублікував відео з обміну 26 квітня, коли Дмитро після року в полоні вперше спробував яблуко.





Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Юлія Павлюк (@pavliuk.yuliia)

«Я мріяв про нього цілий рік», — сказав він тоді.

Дмитро Шаповалов (крайній праворуч). Фото: Юлія Павлюк

Росія та Україна провели черговий етап обміну полоненими вдень 12 червня. 10 червня Україна та Росія провели перший етап обміну тяжко пораненими та тяжкохворими військовослужбовцями. Нагадаємо, що 9 червня України та Росія провели обмін полоненими солдатами до 25 років.

23-25 травня в рамках масштабного обміну полоненим між Україною та РФ у форматі «1000 на 1000» із російського полону повернулися 11 мешканців Луганської області. Нагадаємо, що першого дня обміну Україна повернула з полону 390 людей, другого — 307 і третього — 303. Серед звільнених є і цивільні.