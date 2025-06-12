Війська РФ наступають на Дніпропетровщині — військовий експерт розповів про цілі окупантів

Російські військові активно настають у районі Дніпропетровської області. Про це свідчать повідомлення українських військових із фронту, а також дані OSINT-аналітиків. Також продовжуються активні штурмові дії в Донецькій області. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів «Новинам Донбасу», що наступ на Дніпропетровську область не є військовим завданням для військ окупанта.
«У планах росіян є вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Чи це їм конче необхідно з військового погляду? Ні. Але вони вважають, що здатні в інформаційно-політичному плані розкрутити це як масштабну успішну операцію. І, як завжди, РФ хотіла б заявити територіальні претензії ще на одну область під час переговорного процесу. Путіну надто важливо показати, що російська армія не просто захоплює села, а російська армія може проводити стратегічні операції. Крім того, окупанти намагаються відправляти до нашого тилу своїх "флагоносців", які йдуть в один кінець. Військові заходять до певного населеного пункту Дніпропетровщини, займають там місце та фотографуються зі своєю ганчіркою (прапор Російської Федерації)», — вважає військовий аналітик.
За словами Тимочка, РФ веде гібридну війну, а така війна передбачає інформаційні спецоперації.
Як повідомлялося, армія РФ має у планах вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини.
Нагадаємо, українські військові зазначають, що на рубежах Дніпропетровщини тривають щоденні бої. Підрозділи просунулися на кількох ділянках біля кордону із регіоном.
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