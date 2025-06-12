РФ заявила, що Україна не готова «до щоденних обмінів»: у Коордштабі зробили заяву

РФ заявила, що Україна не готова до щоденних обмінів Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В оборонному відомстві РФ заявили, що Україна нібито не готова до щоденних обмінів полоненими. Однак у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували цю інформацію, наголосивши, що російська сторона використовує маніпуляції.



«Міноборони Росії підтверджує готовність до проведення обмінів військовополонених ЗСУ на російських військовослужбовців відповідно до графіка, погодженого у Стамбулі 2 червня, у щоденному режимі. На жаль, українська сторона до проведення обмінів у такому ж оперативному режимі не готова», — йдеться у повідомленні.



У Коордштабі розцінюють таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно з домовленостями у Стамбулі.



«Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були погоджені в Стамбулі і сподіваються на готовність до цього російської сторони», — заявили у відомстві.



Раніше ми писали, що Росія та Україна провели черговий етап обміну полоненими вдень 12 червня.



Як відомо, 10 червня Україна та Росія провели перший етап обміну тяжко пораненими та тяжкохворими військовослужбовцями. Нагадаємо, що 9 червня України та Росія провели обмін полоненими солдатами до 25 років.