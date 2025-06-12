Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві

12 червня 2025, 20:50

Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві

Мозаїку Алли Горської презентували у Києві. Фото: Суспільне Мозаїку Алли Горської презентували у Києві. Фото: Суспільне

На Майдані Незалежності 12 червня презентували відтворену мозаїку «Боривітер» художниці Алли Горської. Раніше мозаїка знаходилася в нині окупованому Маріуполі в ресторані «Україна». У 2022 році мозаїка була пошкоджена під час російських штурмів. Зараз достеменно невідомо, де вона знаходиться. Про це повідомляє «Суспільне».

До роботи приєдналися 15 художників-монументалістів та дослідників. Робота тривала три місяці. З різних куточків країни та світу привезли понад 700 кг матеріалів: від непрозорого скла смальти та плитки потрібних кольорів до металевих плит та алюмінієвих ложок.



«Це була дуже цікава робота, я зробила кілька шматочків, у нас там було все поділено, вся мозаїка на такі невеликі шматочки і я мав 4 шматочки. До цього була ціла мозаїка, її розбили на невеликі шматочки. Кожен міг вибрати той, що подобається. Потім уже складали ці шматочки разом», — розповіла художниця Тетяна Бакум.

Фахівці намагалися точно відтворити той самий малюнок, зроблений командою Горської.

«1967 року Горська та Зарецький приїхали до Маріуполя, на той момент відбувався великий рух монументального мистецтва. Отримали замовлення на дві мозаїки «Пустельга» та «Дерево життя». Вони багато експериментували, ви можете побачити на цій відтвореній мозаїці листовий алюміній та нержавіючі ложки. Цей блиск металу надає мозаїці легкості, тонкощі», — зауважила художниця та онука Алли Горської Олена Зарецька.

Довідка

Алла Горська народилася 18 вересня 1929 року у Ялті. Вона була не лише відомою художницею, а й правозахисницею. 1943 року родина Горських перебралася до Києва.

У 1961-1965 роках разом із Лесем Танюком, Василем Симоненком, Іваном Світличним та іншими «шістдесятниками» стала однією з організаторів та активним членом Клубу творчої молоді «Сучасник», який став центром українського національного життя в Києві. Брала участь у організації літературно-мистецьких вечорів, підготовці щорічних Шевченківських свят, організацією виставок.

Алла Горська гостро відгукнулася на серію арештів української інтелігенції. Відомо, що її неодноразово викликали до КДБ на допити та на «профілактичні бесіди» із попередженнями та погрозами.

28 листопада 1970 року Алла Горська поїхала до Василькова, де жив її свекор Іван Зарецький, а 2 грудня її тіло знайшли у льоху будинку з розбитою молотком головою. Днем раніше у Фастові на залізничній колії виявили тіло Івана Зарецького з відрізаною головою. Слідство зупинилося на версії, що Горську вбив свекор «на ґрунті глибокої особистої ворожості» та закрила справу «у зв'язку зі смертю підозрюваного». Вона похована у Києві на Берковецькому цвинтарі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Київ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:50
Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
14:29
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
15:53
В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо
13:50
На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»
12:47
Росіяни налагодили виробництво та збут «солі» для мешканців окупованих міст
12:12
Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка
11:10
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ
21:21
На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
17:42
В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку
16:44
До 2027 року без головного мосту: окупований Донецьк готується до тривалої реконструкції
15:54
На захопленому Донбасі під прапором Росії мілітиризували щонайменше десять тисяч дітей
14:24
У Генічеську посилилися обшуки та тиск на громадян — Жовта Стрічка
12:45
На окупованій частині Донеччини сталася ДТП: п`яний чоловік збив людину
усі новини
22:25
Україна повернула ще кількох дітей з окупації та РФ — Єрмак
21:48
СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня
21:26
Трамп заявив, що розчарований «і Росією, і Україною»
20:50
Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві
19:57
Припинення вогню на землі: як російські ЗМІ спотворили слова Келлога про мир в Україні
19:43
РФ заявила, що Україна не готова «до щоденних обмінів»: у Коордштабі зробили заяву
19:23
Війська РФ наступають на Дніпропетровщині — військовий експерт розповів про цілі окупантів
19:04
Сили оборони ліквідували мільйонного окупанта: у розвідці розповіли деталі
18:30
Помер військовий Дмитро Шаповалов: українці запам'ятали його перші слова після визволення з полону
18:04
Окупанти вдарили по Красному Лиману: спалахнула пожежа
17:38
Окупували Дворічну і підібралися до Довгенького: війська РФ просунулися на правому березі річки Оскіл – DeepState
17:18
Війська Росії дронами вдарили по Костянтинівці: у місті пошкоджені будинки
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
16:53
РФ завдала ударів FPV-дронами по автомобілях у двох населених пунктах Донецької області: є жертви та постраждалі
16:36
Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ
16:34
Сигналізує про наближення дронів. На прифронтовій території встановили перший світлофор
16:00
Україна готує новий етап обміну полоненими — Буданов
15:14
«Шахедна» атака на Краматорськ: збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару росіян
15:09
В окупованому Маріуполі скоротили комендантську годину, ще в двох районах призупинили
14:50
ЗСУ ліквідували колишнього міністра із Саратовської області
усі новини
ВІДЕО
СБУ показала відео. Фото: Володимир Зеленський СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня
12 червня, 21:48
Трамп заявив, що розчарований Україною та Росією. Фото: скриншот Трамп заявив, що розчарований «і Росією, і Україною»
12 червня, 21:26
В Україні ліквідували символічний мільйонний російський окупант. Фото: ГУР МОУ Сили оборони ліквідували мільйонного окупанта: у розвідці розповіли деталі
12 червня, 19:04
Сили оборони зірвали прорив бронегрупи РФ. Фото: кадр із відео Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ
12 червня, 16:36
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
12 червня, 14:29
Дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2» Дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2»
12 червня, 11:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір