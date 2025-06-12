Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві

Мозаїку Алли Горської презентували у Києві. Фото: Суспільне

На Майдані Незалежності 12 червня презентували відтворену мозаїку «Боривітер» художниці Алли Горської. Раніше мозаїка знаходилася в нині окупованому Маріуполі в ресторані «Україна». У 2022 році мозаїка була пошкоджена під час російських штурмів. Зараз достеменно невідомо, де вона знаходиться. Про це повідомляє «Суспільне».



До роботи приєдналися 15 художників-монументалістів та дослідників. Робота тривала три місяці. З різних куточків країни та світу привезли понад 700 кг матеріалів: від непрозорого скла смальти та плитки потрібних кольорів до металевих плит та алюмінієвих ложок.





«Це була дуже цікава робота, я зробила кілька шматочків, у нас там було все поділено, вся мозаїка на такі невеликі шматочки і я мав 4 шматочки. До цього була ціла мозаїка, її розбили на невеликі шматочки. Кожен міг вибрати той, що подобається. Потім уже складали ці шматочки разом», — розповіла художниця Тетяна Бакум.



Фахівці намагалися точно відтворити той самий малюнок, зроблений командою Горської.



«1967 року Горська та Зарецький приїхали до Маріуполя, на той момент відбувався великий рух монументального мистецтва. Отримали замовлення на дві мозаїки «Пустельга» та «Дерево життя». Вони багато експериментували, ви можете побачити на цій відтвореній мозаїці листовий алюміній та нержавіючі ложки. Цей блиск металу надає мозаїці легкості, тонкощі», — зауважила художниця та онука Алли Горської Олена Зарецька.



Довідка



Алла Горська народилася 18 вересня 1929 року у Ялті. Вона була не лише відомою художницею, а й правозахисницею. 1943 року родина Горських перебралася до Києва.



У 1961-1965 роках разом із Лесем Танюком, Василем Симоненком, Іваном Світличним та іншими «шістдесятниками» стала однією з організаторів та активним членом Клубу творчої молоді «Сучасник», який став центром українського національного життя в Києві. Брала участь у організації літературно-мистецьких вечорів, підготовці щорічних Шевченківських свят, організацією виставок.



Алла Горська гостро відгукнулася на серію арештів української інтелігенції. Відомо, що її неодноразово викликали до КДБ на допити та на «профілактичні бесіди» із попередженнями та погрозами.



28 листопада 1970 року Алла Горська поїхала до Василькова, де жив її свекор Іван Зарецький, а 2 грудня її тіло знайшли у льоху будинку з розбитою молотком головою. Днем раніше у Фастові на залізничній колії виявили тіло Івана Зарецького з відрізаною головою. Слідство зупинилося на версії, що Горську вбив свекор «на ґрунті глибокої особистої ворожості» та закрила справу «у зв'язку зі смертю підозрюваного». Вона похована у Києві на Берковецькому цвинтарі.