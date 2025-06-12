Трамп заявив, що розчарований «і Росією, і Україною»

Трамп заявив, що розчарований Україною та Росією. Фото: скриншот

Президент Америки Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив про розчарування Україною та Росією через неможливість укладання мирної угоди. Крім того, він повідомив про значні втрати України.



«Я дуже розчарований Росією, але я розчарований і Україною, бо я думаю, що можна було б укласти угоду. Ми досягнемо свого, але я розчарований, що це не зроблено», — заявив він.



Американський лідер згадав про втрати серед місцевого населення та армії.



«Ми втрачаємо 5-6 тисяч людей на тиждень, в основному солдатів, але також і людей, які живуть у містах, оскільки вони знову зазнають ударів ракет. Як жити в будівлі, знаючи, що ракета з великою ймовірністю може потрапити до вашої будівлі ввечері? Це жахливо — так жити», — додав голова Білого дому.

. @POTUS : "Я дуже хворий в Russia, але я disappointed з Україною, як я думаю, що я думаю, що ми повинні бути, і ми збираємося 5-6,000 людей у вівторок... Ви не повинні бути ні." pic.twitter.com/qWrhkwCqsm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 12, 2025





Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив в інтерв'ю виданню The New York Post, що російський лідер Володимир Путін у нещодавній телефонній розмові пояснив йому позицію Москви щодо українського врегулювання.