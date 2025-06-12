Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Україна повернула ще кількох дітей з окупації та РФ — Єрмак

12 червня 2025, 22:25

Україна повернула ще кількох дітей з окупації та РФ — Єрмак

Українська сторона повернула дітей. Фото: Андрій Єрмак Українська сторона повернула дітей. Фото: Андрій Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні вдалося повернути ще кількох дітей із тимчасово окупованих територій та з Росії. Про це він написав у телеграм.

Це сталося у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

За словами Єрмака, серед повернутих:

– Дівчинка, яку у школі змушували співати гімн РФ та малювати триколор, а також погрожували поставити на облік за вживання української мови.

- Хлопець, якого били та цькували за те, що він українець, і змушували виступати з портретом російського військового на концерті до 9 травня.

- Дитина, чий будинок тричі обшукували озброєні співробітники ФСБ через відмову сім'ї отримувати російські паспорти.

- Дівчина, яка побувала в так званих таборах перевиховання, де її змушували бігати з автоматом, ставити розтяжки та копати окопи.

- Юнак, який три роки ховався вдома та навчався в українській школі онлайн, а тепер нарешті може обійняти брата, який нещодавно повернувся з полону.

«Дякую команді Save Ukraine та іншим партнерам за допомогу в організації рятувальної місії», — написав начальник ОП.

Раніше ми писали, що проросійські паблики повідомили про проведення пропагандистської акції у п'яти містах тимчасово окупованого Донбасу. До Дня Росії на центральних площах Донецька, Макіївки, Тельманового, Мангуша та Шахтарська розгорнули величезний триколор площею 1500 квадратних метрів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Андрій Єрмак
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:50
Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
14:29
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
15:53
В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо
13:50
На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»
12:47
Росіяни налагодили виробництво та збут «солі» для мешканців окупованих міст
12:12
Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка
11:10
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ
21:21
На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
17:42
В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку
16:44
До 2027 року без головного мосту: окупований Донецьк готується до тривалої реконструкції
15:54
На захопленому Донбасі під прапором Росії мілітиризували щонайменше десять тисяч дітей
14:24
У Генічеську посилилися обшуки та тиск на громадян — Жовта Стрічка
12:45
На окупованій частині Донеччини сталася ДТП: п`яний чоловік збив людину
усі новини
22:25
Україна повернула ще кількох дітей з окупації та РФ — Єрмак
21:48
СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня
21:26
Трамп заявив, що розчарований «і Росією, і Україною»
20:50
Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві
19:57
Припинення вогню на землі: як російські ЗМІ спотворили слова Келлога про мир в Україні
19:43
РФ заявила, що Україна не готова «до щоденних обмінів»: у Коордштабі зробили заяву
19:23
Війська РФ наступають на Дніпропетровщині — військовий експерт розповів про цілі окупантів
19:04
Сили оборони ліквідували мільйонного окупанта: у розвідці розповіли деталі
18:30
Помер військовий Дмитро Шаповалов: українці запам'ятали його перші слова після визволення з полону
18:04
Окупанти вдарили по Красному Лиману: спалахнула пожежа
17:38
Окупували Дворічну і підібралися до Довгенького: війська РФ просунулися на правому березі річки Оскіл – DeepState
17:18
Війська Росії дронами вдарили по Костянтинівці: у місті пошкоджені будинки
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
16:53
РФ завдала ударів FPV-дронами по автомобілях у двох населених пунктах Донецької області: є жертви та постраждалі
16:36
Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ
16:34
Сигналізує про наближення дронів. На прифронтовій території встановили перший світлофор
16:00
Україна готує новий етап обміну полоненими — Буданов
15:14
«Шахедна» атака на Краматорськ: збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару росіян
15:09
В окупованому Маріуполі скоротили комендантську годину, ще в двох районах призупинили
14:50
ЗСУ ліквідували колишнього міністра із Саратовської області
усі новини
ВІДЕО
СБУ показала відео. Фото: Володимир Зеленський СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня
12 червня, 21:48
Трамп заявив, що розчарований Україною та Росією. Фото: скриншот Трамп заявив, що розчарований «і Росією, і Україною»
12 червня, 21:26
В Україні ліквідували символічний мільйонний російський окупант. Фото: ГУР МОУ Сили оборони ліквідували мільйонного окупанта: у розвідці розповіли деталі
12 червня, 19:04
Сили оборони зірвали прорив бронегрупи РФ. Фото: кадр із відео Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ
12 червня, 16:36
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
12 червня, 14:29
Дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2» Дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2»
12 червня, 11:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір