Україна повернула ще кількох дітей з окупації та РФ — Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні вдалося повернути ще кількох дітей із тимчасово окупованих територій та з Росії. Про це він написав у телеграм.
Це сталося у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
За словами Єрмака, серед повернутих:
– Дівчинка, яку у школі змушували співати гімн РФ та малювати триколор, а також погрожували поставити на облік за вживання української мови.
- Хлопець, якого били та цькували за те, що він українець, і змушували виступати з портретом російського військового на концерті до 9 травня.
- Дитина, чий будинок тричі обшукували озброєні співробітники ФСБ через відмову сім'ї отримувати російські паспорти.
- Дівчина, яка побувала в так званих таборах перевиховання, де її змушували бігати з автоматом, ставити розтяжки та копати окопи.
- Юнак, який три роки ховався вдома та навчався в українській школі онлайн, а тепер нарешті може обійняти брата, який нещодавно повернувся з полону.
«Дякую команді Save Ukraine та іншим партнерам за допомогу в організації рятувальної місії», — написав начальник ОП.
Раніше ми писали, що проросійські паблики повідомили про проведення пропагандистської акції у п'яти містах тимчасово окупованого Донбасу. До Дня Росії на центральних площах Донецька, Макіївки, Тельманового, Мангуша та Шахтарська розгорнули величезний триколор площею 1500 квадратних метрів.
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