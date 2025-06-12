Україна повернула ще кількох дітей з окупації та РФ — Єрмак

Українська сторона повернула дітей. Фото: Андрій Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні вдалося повернути ще кількох дітей із тимчасово окупованих територій та з Росії. Про це він написав у телеграм.



Це сталося у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.



За словами Єрмака, серед повернутих:



– Дівчинка, яку у школі змушували співати гімн РФ та малювати триколор, а також погрожували поставити на облік за вживання української мови.



- Хлопець, якого били та цькували за те, що він українець, і змушували виступати з портретом російського військового на концерті до 9 травня.



- Дитина, чий будинок тричі обшукували озброєні співробітники ФСБ через відмову сім'ї отримувати російські паспорти.



- Дівчина, яка побувала в так званих таборах перевиховання, де її змушували бігати з автоматом, ставити розтяжки та копати окопи.



- Юнак, який три роки ховався вдома та навчався в українській школі онлайн, а тепер нарешті може обійняти брата, який нещодавно повернувся з полону.



«Дякую команді Save Ukraine та іншим партнерам за допомогу в організації рятувальної місії», — написав начальник ОП.



Раніше ми писали, що проросійські паблики повідомили про проведення пропагандистської акції у п'яти містах тимчасово окупованого Донбасу. До Дня Росії на центральних площах Донецька, Макіївки, Тельманового, Мангуша та Шахтарська розгорнули величезний триколор площею 1500 квадратних метрів.