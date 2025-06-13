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ППО України знищила 43 «Шахеди»

13 червня 2025, 09:50

ППО України знищила 43 «Шахеди»

ППО України. Фото: ПС ЗСУ ППО України. Фото: ПС ЗСУ

Українські сили ППО відбили масовану повітряну атаку, знищивши 43 ворожі безпілотники. Про це вранці 13 червня повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

З 22:30 12 червня і до ранку 13 червня окупанти випустили по Україні 55 ударних БПЛА типу Shahed, безпілотники-імітатори різних типів, а також 4 балістичні ракети «Іскандер-М» і KN-23 з території Воронезької та Ростовської областей РФ.

Основними напрямками удару стали Харківська, Донецька та Дніпропетровська області. Станом на 09:00 сили ППО збили 43 ворожі безпілотники.

З них 28 знищено засобами вогневого ураження, ще 15 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Зафіксовано ворожі влучання в 9 населених пунктів.

Нагадаємо, армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини.

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