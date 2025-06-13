На шахтах окупованої Луганщини виникають проблеми через російських інвесторів: в ОВА розповіли подробиці

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області на підприємствах, куди приходять російські інвестори, одразу виникають проблеми. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, не виняток і вугледобувні підприємства регіону.



«Йдеться про шахти біля міст Лутугине та Сорокине. Гірники отримують там від 20% до 30% від обіцяної ставки. Поки що залишаються працювати, бо у разі звільнення шлях лише один – військкомат», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах».