На заводі імені Свердлова у РФ встановили антидронові сітки

Антидронові сітки над заводом імені Свердлова. Фото: Dnipro OSINT

На російському військовому заводі імені Свердлова, де виробляють вибухові речовини, зокрема авіаційні бомби, з'явилися антидронові сітки. Про це повідомляє Telegram-канал Dnipro OSINT (Гарбуз).

Антидронові сітки над заводом імені Свердлова. Фото: Dnipro OSINT

«Ми помітили, що над установками з виробництва оцтового ангідриду [(CH₃CO)₂O] були натягнуті антидронові сітки. Це новинка для росіян - раніше такі конструкції застосовували тільки на нафтобазах, але не на військових заводах», — йдеться в повідомленні.



Завод розташований за 750 км від кордону з Україною.

Раніше в ніч на 11 червня ЗСУ атакували ФКП «Тамбовський пороховий завод». Також військовий аеродром «Саваслейка» і завод вибухових речовин у Дзержинську були атаковані в Нижньогородській області.