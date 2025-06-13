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Окупована Макіївка потрапила під удар: є загиблі

13 червня 2025, 11:06

Окупована Макіївка потрапила під удар: є загиблі

Дим після «прильоту» по окупованій Макіївці. Фото: кадр із відео Дим після «прильоту» по окупованій Макіївці. Фото: кадр із відео

Вранці 13 червня працювала російська ППО в окупованій Макіївці. Про це повідомили у місцевому проросійському Телеграм-каналі «Типовий Донецьк».

Однак пізніше там виклали відео, де можна побачити дим, який підіймається після «прильоту».

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що нібито «по Гірницькому району Макіївки вдарили ракетами HIMARS».

«Загинула подружня пара – чоловік 1977 року народження та жінка 1980 року народження, які в момент удару їхали об'їзною дорогою», – сказав він.

Пушилін звинуватив в обстрілі ЗСУ, але не надав цьому жодних доказів.

Нагадаємо, що 12 червня армія РФ вдарила по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще п'ять – поранені.

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