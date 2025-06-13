ЗСУ ліквідували зрадника з Криму — учасника розгону Євромайдану

Збройні сили України ліквідували підполковника спецпризначенців Росгвардії у відставці Олега Сергійовича Сьомова з позивним «БТР», заступника командира з бойової роботи загону БАРС-11. Про це повідомила група «Інформаційний Спротив».



Згідно з даними центру «Миротворець», Сьомов — кримський зрадник, який брав участь у розгоні Євромайдану у 2014 році. Пізніше він зрадив присягу та вступив до лав російських окупаційних сил.

З березня 2020 року Сьомов також очолював регіональне відділення російського руху «Юнармія» — мілітаристської структури з підготовки підлітків до служби в армії РФ, яку порівнюють із нацистським гітлер'югендом.

Раніше під час обміну Україні повернули зрадника, який у 2021 році здався «ДНР».