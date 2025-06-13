«Ізраїльська Павутина»: FPV-дрони ССО атакували ЗРК Ірану

Наближення FPV-дрона Ізраїлю до військової техніки армії Ірану.

Ізраїльські спецслужби провели успішну атаку на зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) армії Ірану за допомогою FPV-дронів, заявив політичний аналітик Аміт Сігал. Відео з місця подій демонструє, як дрони, запущені Силами спеціальних операцій (ССО) Ізраїлю, знищують ЗРК, пускові установки оперативно-тактичних ракет (ПУ ОТРК) та командно-постові пункти станцій радіолокацій (КП РЛС) у Тегерані.



Ця операція є частиною ширшої військової кампанії Ізраїлю проти ядерних та військових об'єктів Ірану, повідомляє видання Politico. Раніше Ізраїль завдав близько 300 ракетних ударів по Ірану, зокрема, по головному центру збагачення урану в Натанзі, а також по будинках учених, які працювали над ядерною програмою Ірану.



Внаслідок цих атак загинули генерали Корпусу вартових Ісламської революції та два ядерники. Деякі військові оглядачі порівняли цю атаку з українською операцією «Павутина», внаслідок якої було вражено 41 військовий літак на чотирьох аеродромах РФ.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція продовжуватиметься. США від атаки дистанціювалися, але пообіцяли захистити свої сили. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан через загрозу іранської відповіді.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нове відео про спецоперацію «Павутина», в результаті якої вдалося вразити 41 військовий літак на чотирьох аеродромах РФ.