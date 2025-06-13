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Російські військові здаються в полон під Лиманом: у ЗСУ показали відео

13 червня 2025, 15:52

Російські військові здаються в полон під Лиманом: у ЗСУ показали відео

Українські військові беруть у полон російського окупанта під Лиманом Фото: кадр із відео Українські військові беруть у полон російського окупанта під Лиманом Фото: кадр із відео

Російські окупанти дедалі частіше здаються в полон бійцям 63-ї механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

За словами військових, намагаючись захопити село Торське, росіяни кидають своїх солдатів малими групами у пастку.

«Вони відрізані від логістики, тижнями сидять без їжі, води та БК, не можуть нікуди просунутися. І обирають полон замість вірної смерті. Найбільше полонених на рахунку нашого 106-го батальйону. Цікаво, що серед полонених чимало узбеків, казахів, вірмен та інших національностей», – розповіли у 63-й ОМБр.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи вдалося російській армії проникнути з Донецької у Дніпропетровську область.

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