Окупованим Маріуполем керуватиме росіянин, замішаний у корупційних схемах: що відомо про Кольцова

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін звільнив так званого «мера» Маріуполя Олега Моргуна, який керував містом із 2022 року. Місце Моргуна зайняв Антон Кольцов.

У «ДНР» очікують утворення так званої муніципального утворення міського округу та «обрання» глави Маріуполя за російським законодавством.

Офіційна біографія Кольцова

Антон Кольцов — росіянин. Він уродженець міста Череповець Вологодської області.



У його біографії зазначено, що він обіймав керівні та директорські посади в російських компаніях «Северсталь-Промсервіс», «Северсталь» та «Северсталь Менеджмент».



З 2016 до 2022 року Кольцов був першим заступником губернатора Вологодської області.



З 2022 по 2023 рік очолював «раду міністрів» окупаційної адміністрації у Запорізькій області.



Одружений, є троє дітей.

Його діяльність на окупованих Росією територіях України вже привернула увагу міжнародної спільноти. Зокрема, він був включений до списків санкцій США, ЄС, Великобританії та інших країн за підтримку російської військової агресії проти України та участь в організації незаконного референдуму про входження Запорізької області до складу Росії.

«Скелети у шафі» Кольцова

Керівник «Центру вивчення окупації» Маріуполя Петро Андрющенко дав характеристику Кольцову, посилаючись на свої джерела. Він зазначив, що той є прямим кадром системи російського держдіяча Сергія Кирієнка, який «опікується» окупованими територіями. За словами Андрющенка, просування Кольцова через «губернаторську школу» не випадкове. Він підкреслив, що у Кольцова «не було ідеології, а була лояльність, чого цілком вистачило, щоб отримати диплом і направлення на окуповані території».



Андрющенко також вказав на можливий зв'язок Кольцова з Дмитром Сабліним, російським депутатом і куратором «ветеранів Донбасу». За чутками, саме через Сабліна Кольцов отримав «імунітет» від кримінального переслідування за багатомільярдні крадіжки у Вологді. Андрющенко припустив, що Кольцова врятувало від кримінального покарання у РФ те, що він нібито «крав не для себе, а для системи».



Він також додав, що у Вологді у 2020–2022 роках відбувалися масові махінації в дорожньому будівництві, а бюджет на реконструкцію «розпилювався». Зокрема, було втрачено 3 млрд рублів, призначених для аеропорту Великого Устюга, а бетон так і не було доставлено замовнику.