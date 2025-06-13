Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Окупованим Маріуполем керуватиме росіянин, замішаний у корупційних схемах: що відомо про Кольцова

13 червня 2025, 15:40

Окупованим Маріуполем керуватиме росіянин, замішаний у корупційних схемах: що відомо про Кольцова

Окупованим Маріуполем керуватиме росіянин, замішаний у корупційних схемах: що відомо про Кольцова

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін звільнив так званого «мера» Маріуполя Олега Моргуна, який керував містом із 2022 року. Місце Моргуна зайняв Антон Кольцов.

У «ДНР» очікують утворення так званої муніципального утворення міського округу та «обрання» глави Маріуполя за російським законодавством.

Офіційна біографія Кольцова

Антон Кольцов — росіянин. Він уродженець міста Череповець Вологодської області.

У його біографії зазначено, що він обіймав керівні та директорські посади в російських компаніях «Северсталь-Промсервіс», «Северсталь» та «Северсталь Менеджмент».

З 2016 до 2022 року Кольцов був першим заступником губернатора Вологодської області.

З 2022 по 2023 рік очолював «раду міністрів» окупаційної адміністрації у Запорізькій області.

Одружений, є троє дітей.

Його діяльність на окупованих Росією територіях України вже привернула увагу міжнародної спільноти. Зокрема, він був включений до списків санкцій США, ЄС, Великобританії та інших країн за підтримку російської військової агресії проти України та участь в організації незаконного референдуму про входження Запорізької області до складу Росії.

«Скелети у шафі» Кольцова

Керівник «Центру вивчення окупації» Маріуполя Петро Андрющенко дав характеристику Кольцову, посилаючись на свої джерела. Він зазначив, що той є прямим кадром системи російського держдіяча Сергія Кирієнка, який «опікується» окупованими територіями. За словами Андрющенка, просування Кольцова через «губернаторську школу» не випадкове. Він підкреслив, що у Кольцова «не було ідеології, а була лояльність, чого цілком вистачило, щоб отримати диплом і направлення на окуповані території».

Андрющенко також вказав на можливий зв'язок Кольцова з Дмитром Сабліним, російським депутатом і куратором «ветеранів Донбасу». За чутками, саме через Сабліна Кольцов отримав «імунітет» від кримінального переслідування за багатомільярдні крадіжки у Вологді. Андрющенко припустив, що Кольцова врятувало від кримінального покарання у РФ те, що він нібито «крав не для себе, а для системи».

Він також додав, що у Вологді у 2020–2022 роках відбувалися масові махінації в дорожньому будівництві, а бюджет на реконструкцію «розпилювався». Зокрема, було втрачено 3 млрд рублів, призначених для аеропорту Великого Устюга,  а бетон так і не було доставлено замовнику.

Читайте також:

На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах».

Колишній «міністр житлово-комунального господарства ДНР» Сергій Наумець звернувся до суду з вимогою повернути його на посаду.

ТЕГИ

Організації
Маріуполь
Люди
Антон Кольцов

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:25
«ДНР» намагається приховати удар по окупантах на трасі в Макіївці: що відомо про втрати росіян
15:40
Окупованим Маріуполем керуватиме росіянин, замішаний у корупційних схемах: що відомо про Кольцова
15:15
МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління дронами РФ
12:00
Вибухи в Криму: пошкоджено ЗРК і є втрати в окупантів
10:10
На шахтах окупованої Луганщини виникають проблеми через російських інвесторів: в ОВА розповіли подробиці
20:50
Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
14:29
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
15:53
В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо
13:50
На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»
12:47
Росіяни налагодили виробництво та збут «солі» для мешканців окупованих міст
12:12
Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка
11:10
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ
21:21
На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
усі новини
20:04
Штурмовик РФ Су-25 розбився: у мережі показали відео падіння
19:32
Колишнім суддям Донеччини повідомили про підозру за держзраду
18:50
СБУ показала ексклюзивне відео повернення тіл українських воїнів
18:11
У Франції автобус з українськими дітьми потрапив у масштабну ДТП: 4 загиблих, 45 поранених
17:37
Російська атака знеструмила Білопільську громаду
17:26
СБУ заочно повідомила путіністу Тіматі про підозру
17:25
«ДНР» намагається приховати удар по окупантах на трасі в Макіївці: що відомо про втрати росіян
17:00
Росія накопичує сили для нових штурмів на Краматорському напрямку – ЗСУ
16:40
Новинського підозрюють у несплаті податків на 4,3 млрд гривень
16:38
З Росії повернули тіла ще 1200 воїнів
16:36
Атака дронів на пороховий завод у Росії: пошкоджений цех, підприємство призупинило роботу
16:12
В Україні на 50% зросли обсяги гуманітарного розмінування
15:52
Російські військові здаються в полон під Лиманом: у ЗСУ показали відео
15:43
Росіяни вдарили по храму у Мирнограді — приміщення вигоріло
15:40
Окупованим Маріуполем керуватиме росіянин, замішаний у корупційних схемах: що відомо про Кольцова
15:30
Росія втратила штурмовик Су-25 – Z-блогер
15:15
МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління дронами РФ
14:27
Російський безпілотник влучив в автомобіль у місті Миколаївка на Донеччині: машина загорілася
13:43
«Ізраїльська Павутина»: FPV-дрони ССО атакували ЗРК Ірану
12:42
Україна отримала від ЄС ще €1 млрд із заморожених активів РФ
усі новини
ВІДЕО
Росіяни втратили штурмовик Су-25. Фото: скриншот Штурмовик РФ Су-25 розбився: у мережі показали відео падіння
13 червня, 20:04
В Україну повернули тіла загиблих захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими СБУ показала ексклюзивне відео повернення тіл українських воїнів
13 червня, 18:50
«ДНР» намагається приховати удар по окупантах на трасі в Макіївці: що відомо про втрати росіян «ДНР» намагається приховати удар по окупантах на трасі в Макіївці: що відомо про втрати росіян
13 червня, 17:25
Українські військові беруть у полон російського окупанта під Лиманом Фото: кадр із відео Російські військові здаються в полон під Лиманом: у ЗСУ показали відео
13 червня, 15:52
«Приліт» по дроноводах РФ. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління дронами РФ
13 червня, 15:15
Наближення FPV-дрона Ізраїлю до військової техніки армії Ірану. «Ізраїльська Павутина»: FPV-дрони ССО атакували ЗРК Ірану
13 червня, 13:43

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір