В Україні на 50% зросли обсяги гуманітарного розмінування

Машина для розмінування. Фото: Міноборони

За останній рік обсяги гуманітарного розмінування в Україні збільшилися майже на 50%. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності Міноборони полковник Олег Шуварський під час круглого столу.



Станом на червень в Україні сертифіковано вже 108 операторів протимінної діяльності. Крім того, у країні діють п'ять національних стандартів у цій сфері, і значно активізувався контроль якості розмінування.



З початку 2025 року було проведено інспектування на 241 ділянці загальною площею 32 км². Міноборони спільно з іншими відомствами збільшує кількість груп контролю якості.



Водночас потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами залишається територія у 139 000 км², з яких 14 000 км² — акваторії. Однак через бойові дії, що тривають, гуманітарне розмінування можливе лише на 31 000 км².

Нагадаємо, в Україні загинув британський експерт з розмінування Кріс Гарретт.