З Росії повернули тіла ще 1200 воїнів

Україна повернула тіла 1200 воїнів. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну вдалося повернути тіла 1200 загиблих українських військовослужбовців. Репатріаційні заходи провели згідно з домовленостями, яких українська та російська сторони досягли у Стамбулі. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при РБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.



Правоохоронні органи будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікації репатрійованих тіл.





«Висловлюємо подяку за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до певних державних спеціалізованих установ, організує передачу загиблих представників правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи у системі МОЗ», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, в оборонному відомстві РФ заявили, що Україна нібито не готова до щоденних обмінів полоненими. Однак у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували цю інформацію, наголосивши, що російська сторона використовує маніпуляції.

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