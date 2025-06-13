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Новинського підозрюють у несплаті податків на 4,3 млрд гривень

13 червня 2025, 16:40

Новинського підозрюють у несплаті податків на 4,3 млрд гривень

Вадим Новинський. Вадим Новинський.

ДБР повідомило про підозру екснардепу від забороненої проросійської партії Новинському в несплаті податків на понад 4 млрд гривень.

Співробітники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до «Партії регіонів».

Йому інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), що призвело до ненадходження до бюджету понад 4,3 млрд грн.

За даними слідства, після набуття українського громадянства у 2012 році ексдепутат продовжив підприємницьку діяльність в Україні, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податки.

Зокрема, він отримав понад 25 млрд грн інвестиційного прибутку від продажу акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на Кіпрі.

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