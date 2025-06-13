СБУ заочно повідомила путіністу Тіматі про підозру

Тіматі отримав підозру. Фото: СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тимуру Юнусову (відомішому за сценічним псевдонімом «Тіматі»). Прокремлівський артист є одним з учасників російської пропаганди, а також брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на «виборах».



«Тіматі неодноразово підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність», — йдеться у повідомленні.



Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у не менше ніж 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.



Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).



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