Російська атака знеструмила Білопільську громаду

Російські війська атакували Білопільську громаду в Сумській області. Обстріл пошкодив критичну інфраструктуру, через що громада залишилася без електропостачання. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Масштаби наслідків атаки з'ясовуються», - написав він у своєму Telegram-каналі.
На місці працюють профільні служби, триває оцінка руйнувань і можливих жертв.
Нагадаємо, у Білопіллі Сумської області внаслідок російських обстрілів повністю зруйновано школу, поліцейську дільницю та житлові будинки.
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