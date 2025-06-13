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СБУ показала ексклюзивне відео повернення тіл українських воїнів

13 червня 2025, 18:50

СБУ показала ексклюзивне відео повернення тіл українських воїнів

В Україну повернули тіла загиблих захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими В Україну повернули тіла загиблих захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У п'ятницю, 13 червня, Україні вдалося повернути тіла 1200 загиблих українців. Служби безпеки оприлюднила ексклюзивне відео із репатріаційних заходів.

Як зазначається, вперше репатріація відбулася із використанням спеціалізованих вагонів Укрзалізниці. Саме завдяки цьому тіла загиблих українців у прискореному режимі доставлять до закладів у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.

Нагадаємо, Україна повернула тіла 1200 загиблих українських військовослужбовців. Репатріаційні заходи провели згідно з домовленостями, яких українська та російська сторони досягли у Стамбулі.

Раніше в оборонному відомстві РФ заявили, що Україна нібито не готова до щоденних обмінів полоненими. Однак у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували цю інформацію, наголосивши, що російська сторона використовує маніпуляції.

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