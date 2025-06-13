Колишнім суддям Донеччини повідомили про підозру за держзраду

Повідомлено про підозру трьом колишнім суддям Донецької області. Фото: прокуратура

Трьом колишнім суддям заочно повідомили про підозру у державній зраді. Підозрювані зможуть отримати 15 років за ґратами із конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



За даними слідства, вони добровільно пішли на співпрацю з окупантами, розпочавши кар'єру у фейкових судах «ДНР». Також підозрювані проводять постановочні брифінги для підконтрольних медіа, в ході яких звітують про роботу суддівських фейкових установ.



«У 2014 році, після захоплення частини Донеччини нзф «ДНР», чоловік та двоє жінок, будучи суддями Кіровського і Ленінського районних судів Донецька та Микитівського районного суду Горлівки, не виїхали на підконтрольну Україні територію. Вони звільнились з посад та пішли на співпрацю з загарбниками. Двоє працевлаштувались суддями до так званих дебальцевського та єнакіївського міських судів. Також деякий час очолювали фейкові установи. Третю їх колегу постановою «народної ради» призначено на псевдопосаду судді «верховного суду ДНР»», — йдеться у повідомленні.





Їх оголосили у розшук.



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