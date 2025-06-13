Штурмовик РФ Су-25 розбився: у мережі показали відео падіння

Росіяни втратили штурмовик Су-25. Фото: скриншот

У російських пабліках публікують відео можливого падіння російського штурмовика Су-25. Про це повідомляє телеграм-канал Fighterbomber.



«Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія», — йдеться у повідомленні.



Це сталося, як повідомляється, під Соледаром у Донецькій області.



Міноборони РФ досі мовчить у зв'язку з цим інцидентом.



Довідка



Су-25 — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.



Зазначимо, 13 червня стало відомо, що російський штурмовик Су-25 зазнав аварії.

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