Штурмовик РФ Су-25 розбився: у мережі показали відео падіння

У російських пабліках публікують відео можливого падіння російського штурмовика Су-25. Про це повідомляє телеграм-канал Fighterbomber.
«Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія», — йдеться у повідомленні.
Це сталося, як повідомляється, під Соледаром у Донецькій області.
Міноборони РФ досі мовчить у зв'язку з цим інцидентом.
Довідка
Су-25 — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.
Зазначимо, 13 червня стало відомо, що російський штурмовик Су-25 зазнав аварії.
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