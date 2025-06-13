РФ атакувала позиції ЗСУ понад 100 разів: найбільше атак — на Покровському напрямку

В Україні повідомив про понад 100 атак росіян. Фото: Генштаб

Російська армія 113 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Яка ситуація на фронті:



На Харківському напрямку росіяни намагалися просунутися до позицій ЗСУ у районі Вовчанська та Кам’янки. Одну атаку відбито, два боєзіткнення тривають.



На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Ще чотири атаки тривають до цього часу.



На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки.



На Краматорському напрямку відбулося п’ять ворожих штурмів. Ворог атакував у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори. Дотепер триває боєзіткнення.



На Торецькому напрямку російські окупанти провели 11 штурмових дій на позиції наших захисників у районі Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, два боєзіткнення тривають.



На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 33 атаки.



На Новопавлівському напрямку загарбники 16 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле. Наші воїни вже відбили десять атак. Бої не вщухають.



На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили атаку в районі Малинівки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Ольгівське, Залізничне, Білогір’я, Полтавка.



На Оріхівському напрямку точиться бій в районі Нестерянки. Авіаударів зазнали Новоандріївка, Приморське, Степногірськ та Плавні.



На Придніпровському напрямку на даний час українські захисники ведуть бій з ворогом, що намагається наступати.



На Курському напрямку наші захисники відбили 17 атак загарбників, три боєзіткнення тривають. Крім того, ворог шість разів завдавав авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, та здійснив 133 артилерійських обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.



Раніше ми писали, що на Краматорському напрямку російські війська, швидше за все, активізуються в період досягнень будь-яких перемог чи просування саме на Торецькому напрямку.

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