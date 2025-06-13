Українські військові взяли в полон шістьох окупантів на Торецькому напрямку

Взяли в полон окупантів на Торецькому напрямі. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці взяли в полон шістьох російських загарбників на Торецькому напрямку. Вони ховалися у підвалах зруйнованих будинків. Про це повідомляє бригада Азов.



На оприлюдненому відео один із російських окупантів із позивним «Шантарам», який мав поранення ноги. Під час огляду українські військові знайшли ще п'ятьох росіян. Таким чином, шістьох солдатів ЗС РФ вдалося захопити.



Їх евакуювали на бронетехніці.

«Наслідки відбитих ворожих штурмів — це десятки окупантів, що блукають по лінії дотику. Саме таких «підвальних» мешканців шукають, беруть у полон або ліквідують азовці на передовій», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що окупанти дедалі частіше здаються в полон бійцям 63-ї механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямі.

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