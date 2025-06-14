Війська РФ убили жителя Донеччини, двоє поранені в Покровську

Обстріл окупантами Покровської громади. Фото: кадр із відео Покровської МВА

13 червня внаслідок російських обстрілів у селі Яблунівка Донецької області загинув один мирний житель. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Також протягом доби в Покровську дістали поранення ще двоє мирних жителів.







За даними обласної адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині (без урахування Маріуполя і Волновахи) загинуло 3259 осіб, поранено — 7303.

Нагадаємо, 12 червня росіяни вбили двох жителів Донецької області – у селах Іллінівка та Миколайпілля.