ЗСУ збили 43 із 58 «Шахедів» під час нічної атаки РФ

У ніч на 14 червня, починаючи з 22:00 13 червня, ворог атакував Україну 58 ударними дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Основними напрямками удару стали Харківська, Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.
Станом на 08:30 силами ППО знищено 43 ворожі дрони:
Зафіксовано влучання ворожих дронів у 9 населених пунктів, у 5 випадках — зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА.
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