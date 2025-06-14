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Дрони ЗСУ вдарили по хімзаводах у Самарській і Ставропольській областях

14 червня 2025, 10:00

Дрони ЗСУ вдарили по хімзаводах у Самарській і Ставропольській областях

Удар БПЛА по хімзаводу у РФ. Фото: кадр із відео Удар БПЛА по хімзаводу у РФ. Фото: кадр із відео

У ніч на 14 червня українські БПЛА атакували щонайменше два стратегічно важливі промислові об'єкти на території Росії. Про це повідомляють численні телеграм-канали.

Новокуйбишевськ, Самарська область.

  • Удар припав на Новокуйбишевську нафтохімічну компанію — єдиного у РФ виробника синтетичного етанолу й одного з найбільших хімічних підприємств. Завод випускає метил-трет-аміловий ефір, фенол, ацетон, бензол і понад 50 видів небезпечної хімії. Потужність — до 1 млн тонн на рік. Повідомляється про можливі перебої з постачанням олефінів і ПТБФ.

Невинномиськ, Ставропольський край.

  • Під атаку також потрапив «Невинномиський Азот» — найбільший виробник аміаку й азотних добрив у Росії, що входить до холдингу «ЄвроХім». Потужності заводу перевищують 1 млн тонн аміаку на рік. Тут виробляють також метилацетат, оцтову кислоту, меламін і калієву селітру.

Про масштаби руйнувань і наслідки для хімічної галузі РФ поки що офіційно не повідомляють.

Раніше 11 червня після атаки БПЛА загорівся Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ.

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