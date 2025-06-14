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Генштаб підтвердив удари по двох підприємствах ВПК РФ: зафіксовано вибухи

14 червня 2025, 11:22

Генштаб підтвердив удари по двох підприємствах ВПК РФ: зафіксовано вибухи

Удар по ВПК РФ. Фото: Генштаб ЗСУ Удар по ВПК РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

У рамках зниження потенціалу РФ із виробництва вибухівки та боєприпасів, у ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України спільно з іншими структурами Сил оборони завдали ударів по важливих об'єктах військово-промислового комплексу країни-агресора.

Інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ. У Самарській області уражено потужності АТ «ННК» — одного з провідних виробників компонентів вибухових речовин у РФ. Зафіксовано вибухи й пожежу в районі промислової зони.

У Ставропольському краї удар припав на підприємство «Невинномиський Азот» — ключового постачальника компонентів для вибухівки, боєприпасів і ракетного палива. Повідомляється про серію вибухів, спрацювання ворожої ППО і пожежу в промисловій зоні. 

Нагадаємо, у ніч на 14 червня українські БПЛА атакували щонайменше два стратегічно важливих промислових об'єкти на території Росії.

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