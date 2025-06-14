ЗСУ скинули HAMMER по штурмовиках РФ: відео з кабіни пілота

Скидання високоточних авіабомб AASM HAMMER по позиціях російських штурмових груп показали з ракурсу кабіни українського винищувача. Відео бойового вильоту опублікував телеграм-канал Air Fighter.
«Що може бути краще, ніж відео з успішного бойового вильоту?» - підписав автор ролик.
На кадрах видно, як пілот Повітряних сил ЗСУ скидає дві авіабомби. Секундами пізніше — точне влучання по місцю дислокації російських підрозділів і відбувається потужний вибух.
Раніше повідомлялося, що український МіГ-29 знищив пункт управління ворожими БПЛА також за допомогою AASM HAMMER.
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