Росіяни відрізали палець полоненому зі Слов'янська: «Він тобі не потрібен»

Військовому, родом зі Слов'янська окупанти відрізали палець. Фото: кадр із відео

Росіяни відрізали палець українському військовополоненому, родом зі Слов'янська. Про це боєць розповів після повернення з полону.



За словами військового, він запитав російських окупантів, навіщо вони це роблять.



«Вони сказали: "Він тобі більше не потрібен"», - розповів боєць.



Сьогодні він був звільнений у рамках чергового етапу великого обміну полоненими. Загалом додому повернулися десятки українських захисників — тяжкопоранених і тяжкохворих — згідно з домовленостями, досягнутими в Стамбулі.



Більшість звільнених провели в полоні з 2022 року. Серед них — захисники Маріуполя, офіцери та бійці віком до 25 років.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими — із російського полону повернулися українські захисники, більшість із яких перебувала у неволі з 2022 року.