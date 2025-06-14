Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки — DeepState

Синім позначений відхід ЗС РФ із раніше зайнятого району.

Сили оборони України відкинули російські війська біля Котлярівки. Про це повідомили аналітики DeepState.



Попри успіх у цьому районі та відтіснення окупантів від кордону з Дніпропетровщиною, ворог просунувся поблизу Одрадного, Шевченко Першого та у Комарі.



Згідно з оновленою оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ на 16:00 14 червня, на Покровському напрямку за добу зафіксовано 35 ворожих атак на позиції українських військ у районах 11 населених пунктів.



На Новопавлівському напрямку російські війська 14 разів намагалися прорвати оборону в районах Розливу, Багатиря, Новосілки, а також у напрямку Шевченка та Вільного Поля. Сили оборони України успішно відбили 11 із цих атак, бої тривають.

Нагадаємо, російська армія просунулась на правому березі річки Оскіл у Харківській області.