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Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки — DeepState

14 червня 2025, 17:31

Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки — DeepState

Синім позначений відхід ЗС РФ із раніше зайнятого району. Синім позначений відхід ЗС РФ із раніше зайнятого району.

Сили оборони України відкинули російські війська біля Котлярівки. Про це повідомили аналітики DeepState.

Попри успіх у цьому районі та відтіснення окупантів від кордону з Дніпропетровщиною, ворог просунувся поблизу Одрадного, Шевченко Першого та у Комарі.

Згідно з оновленою оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ на 16:00 14 червня, на Покровському напрямку за добу зафіксовано 35 ворожих атак на позиції українських військ у районах 11 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку російські війська 14 разів намагалися прорвати оборону в районах Розливу, Багатиря, Новосілки, а також у напрямку Шевченка та Вільного Поля. Сили оборони України успішно відбили 11 із цих атак, бої тривають.

Нагадаємо, російська армія просунулась на правому березі річки Оскіл у Харківській області.

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