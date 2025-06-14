Вибух у Краматорську: загинув підліток, двоє — у важкому стані

Місце вибуху. Фото: Суспільне Донбас

Поліція з'ясовує обставини вибуху в Краматорську, внаслідок якого один підліток загинув, а ще двоє дістали важкі травми. Про це повідомила поліція Донецької області.



Трагедія сталася ввечері 13 червня в одній із кімнат будинку №18 на вулиці Академічній, де розташований місцевий гуртожиток. Один із постраждалих, 15-річний хлопець, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата і ще одного 15-річного підлітка борються лікарі.

Місце вибуху. Фото: Суспільне Донбас

За попередньою інформацією, близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували в кімнаті свого товариша. У цей момент і стався вибух. Імовірно, здетонував вибухонебезпечний предмет.



Дітей із численними осколковими пораненнями та переломами було терміново госпіталізовано. На жаль, один із постраждалих помер. Двоє інших перебувають у важкому стані.

Місце вибуху. Фото: Суспільне Донбас

Також до травмпункту доставили 6-річного хлопчика, який перебував у момент вибуху під вікнами. У нього діагностовано садна та забої, загрози для життя немає.



Слідчі з'ясовують походження вибухонебезпечного предмета та всі обставини інциденту.

Нагадаємо, російська армія у четвер, 13 червня, обстріляла Мирноград Донецької області. Під удар потрапив храм святого великомученика Пантелеймона.