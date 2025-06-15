Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях — DeepState

Російська армія досягла тактичних успіхів у районі двох населених пунктів на сході України. Про це 15 червня повідомили аналітики моніторингового проекту DeepState.
За їхніми даними, в ніч проти неділі 15 червня окупаційні війська просунулися в Донецькій та Луганській областях.
«Карта оновлена. Ворог просунувся біля Білогорівки, Відрадного та Запоріжжя», — йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.
Джерело: DeepState
На оновленій карті відмічені ділянки просування російських військ у районах Білогорівки, Відрадного та Запоріжжя у Донецькій та Луганській областях.
Водночас у вечірньому зверненні 14 червня президент України Володимир Зеленський розповів про тяжку обстановку на Покровському напрямку та повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині.
Глава держави висловив подяку бійцям 225-го окремого штурмового батальйону за успішні дії на прикордонні.
Нагадаємо, Сили оборони України 14 червня відкинули російські війська біля Котлярівки від кордону з Дніпропетровщиною.