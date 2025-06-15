Кременчук під ударом: застосовані «Кинджали», «Калібри» та Shahed

Росія застосувала ракети та дрони у масованій атаці на Полтавську область. Пошкоджено енергетичну та агроінфраструктуру.

У ніч на 15 червня країна-агресор здійснила масовану комбіновану атаку із застосуванням ракет та безпілотних літальних апаратів. Основним напрямом удару стала Полтавська область, зокрема, місто Кременчук. Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.



Відбиттям повітряної атаки займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 9:00 силами ППО було нейтралізовано 167 засобів повітряного нападу противника, з них 119 – збиті вогневими засобами, ще 48 – локаційно втрачені чи пригнічені засобами РЕБ:



111 ворожих БпЛА типу Shahed (та інших типів) знищено вогневими засобами, 48 — локаційно втрачено чи придушено РЕБ;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал»;

3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

3 крилаті ракети «Калібр».



«Відзначено падіння уламків збитих цілей у шести локаціях», — йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

За інформацією ДСНС у Полтавській області, внаслідок російських ударів на території Кременчуцької громади зафіксовано влучення по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.



Внаслідок вибухів та падіння уламків виникли пожежі, які на даний момент локалізовані.



«Підрозділи ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів», — сказано в повідомленні ДСНС України.

Ліквідація наслідків удару на Полтавщині ФОТО: ДСНС України

Нагадаємо, за минулу добу країна-агресор завдала 58 авіаударів і задіяла понад 3 тисячі дронів-камікадзе по різних областях України.