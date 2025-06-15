Донеччина: під обстрілами Покровськ, Костянтинівка та Сіверськ

На Донеччині за минулу добу російська армія 17 разів обстріляла населені пункти, евакуйовано 90 осіб, серед них діти.



Голова Донецької обласної державної адміністрації начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у своєму Telegram-каналі про оперативну ситуацію в регіоні на ранок 15 червня.



Покровський район. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено житловий будинок. У Покровську також постраждала одна людина, пошкоджено два будинки. У Родинському зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі. У Білицькому Добропільської громади постраждала багатоповерхівка. У селі Володимирівка Шаховської громади пошкоджено приватний будинок.



Краматорський район. У селищі Зарічне Лиманської громади пошкоджено два будинки. У Костянтинівці пошкоджено п'ять багатоповерхівок, два гаражі та вантажівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено чотири житлові будинки.

«Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 90 осіб, зокрема 27 дітей», — йдеться у повідомленні Донецької ОДА.

Нагадаємо, вчора росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 257 осіб, включаючи 63 дитини.