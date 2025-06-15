Ізраїль знищив завод з виробництва дронів Shahed в Ірані

Ізраїльська авіація завдала точного удару по заводу в іранському Ісфахані, де вироблялись дрони Shahed-136 та інші безпілотники. Внаслідок атаки підприємство було повністю знищено.



Про це повідомив Telegram-канал «Реальна війна».



«Авіаудар армії Ізраїлю на всі 100% відпрацював у місті Ісфахан», — йдеться в повідомленні.



Крім основного об'єкта, були також уражені інші цілі, пов'язані з виробництвом ракетного та військового обладнання.

Нагадаємо, вранці, 15 червня, у Татарстані було оголошено режим загрози. У Єлабузі було помічено дрони, де на території особливої економічної зони «Алабуга» стоїть завод, що виготовляє ударні безпілотники.