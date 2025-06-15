Українські пілоти знищили триколор на Луганщині

На тимчасово окупованій території села Привілля на Луганщині російські війська знову спробували заявити про себе — вони підняли триколор, намагаючись закріпити свою присутність.



На провокацію оперативно відреагували пілоти батальйону SIGNUM — влучним ударом вони знищили символ окупантів.



Прапор знищено. «І разом із ним — ілюзія ворога, що ця земля може бути його», — написали військові.

Нагадаємо, на День Державного прапора України у тимчасово окупованому Донецьку у різних частинах міста з'явився прапор України.