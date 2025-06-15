У Татарстані уламки БПЛА потрапили КПП заводу: є жертви

У Єлабузькому районі Татарстану 15 червня стався інцидент з безпілотним літальним апаратом, внаслідок чого одна людина загинула, ще 13 отримали поранення.

Глава республіки Рустам Мініханов повідомив, що при знищенні БПЛА його уламки впали на будівлю контрольно-пропускного пункту автомобільного заводу.



«Із 13 постраждалих один перебуває у тяжкому стані», — цитує його слова Telegram-канал «Обережно, новини».



На місці падіння уламків виникла пожежа.

Нагадаємо, в Єлабузі знаходиться військовий завод, збудований у 2023 році на території особливої економічної зони «Алабуга». На підприємстві, зокрема, виробляють ударні безпілотники.