Росія масово застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку — бригада «Рубіж»

Російська армія вже третій тиждень застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку — речовина миттєво поширюється бліндажами та низинами.



Про це у Telegram-каналі повідомила бригада «Рубіж» Національної гвардії України.



Ворог активізував наступальні дії, використовує мотоциклетні групи, цивільні авто та масово застосовує FPV-дрони.



Кількість обстрілів — до двохсот на добу, у тилу зафіксовано резерви до двох рот (орієнтовно 250 осіб), що може свідчити про підготовку масштабного наступу.



Українська артилерія, дрони та піхота завдають ворогові значних втрат — штурмові групи ліквідуються ще на підступах, повідомляють військові.



Підрозділи бригади «Рубіж» також утримують позиції на Покровському напрямку — одному із найгарячіших ділянок фронту.



Відмітимо, використання хімічної зброї на війні заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та його знищення (КЗХЗ), підписаної в Парижі 1993 року.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбило понад 140 атак на східному напрямку.



