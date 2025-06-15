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Росія посилила атаки: гарячі ділянки фронту на 15 червня — Генштаб ЗСУ

15 червня 2025, 17:37

Росія посилила атаки: гарячі ділянки фронту на 15 червня — Генштаб ЗСУ

Росія посилила атаки: гарячі ділянки фронту на 15 червня — Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. З початку доби зафіксовано 86 бойових зіткнень.

Про це в оперативному зведенні станом на 16:00 15 червня 2025 року повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку армія загарбників п'ять разів намагалася прорвати українську оборону поблизу Новоєгорівки, Липового, а також у районах Шандриголового, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку противник активно шукає слабкі місця нашої оборони поблизу Григорівки. Проте українські підрозділи успішно відбили дві атаки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість спроб противника просунутися вперед у районах Часов Яру, Білої Гори, Предтечіного та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку наші захисники відсікли п'ять штурмів агресора. Ворог намагався атакувати в районі Торецька, просуваючись у бік Новоспаського та Яблунівки.

На Покровському напрямку російські війська 27 разів намагалися витіснити українських бійців із зайнятих позицій поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лісівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, а також у напрямках Миколаївки та Новопавлівки. Наразі тривають шість бойових зіткнень. Авіаудари нанесені по Коптєвому, Толстому, Разіно та Сухому Яру.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 16 спроб ворога прорвати оборону ЗСУ у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, Нового Комара, а також у напрямку Мирного, Шевченка, Відрадного та Багатиря. Три боя продовжуються. Під ворожими авіаударами опинилися Новопіль, Воскресенка та Мирне, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, російська армія вже третій тиждень застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку — речовина миттєво поширюється бліндажами та низинами.

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