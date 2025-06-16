Пошкоджено пошту внаслідок атаки дрона у Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Російська армія вночі, 16 червня, вдарила по Краматорську Донецької області. Внаслідок дронової атаки є пошкодження. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За його словами, обстріл стався о 02:48.



За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено відділення пошти та автомийку», — зазначив він.

Крім того, Гончаренко уточнив, що вночі, 15 червня, о 23:30 росіяни обстріляли околиці громади — пошкодження отримали приватні садиби.



За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.





Раніше ми писали про російську атаку на Краматорськ. Відомо, що місто потрапило під удар безпілотників.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях