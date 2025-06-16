Пошкоджено пошту внаслідок атаки дрона у Краматорську

Російська армія вночі, 16 червня, вдарила по Краматорську Донецької області. Внаслідок дронової атаки є пошкодження. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
За його словами, обстріл стався о 02:48.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено відділення пошти та автомийку», — зазначив він.
Крім того, Гончаренко уточнив, що вночі, 15 червня, о 23:30 росіяни обстріляли околиці громади — пошкодження отримали приватні садиби.
За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали про російську атаку на Краматорськ. Відомо, що місто потрапило під удар безпілотників.
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